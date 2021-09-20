تسجيل
20:18 GMT20 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    النفق الذي هرب عبره الأسرى الفلسطينيين من أحد السجون شمالي إسرائيل

    بعد تقديم حماس خارطة طريق للوسطاء... هل تنجز إسرائيل صفقة تبادل الأسرى قريبا؟

    © AFP 2021 / JALAA MAREY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050062698_0:275:3073:2003_1200x675_80_0_0_ae5dff98a6c3e50df8acd68ae12e55d6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109201050206036-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%9F/

    بعد مطالب إسرائيلية متكررة، كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن تطور جديد في ملف تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل.

    إنفوجرافيك... الموقف المصري من التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين
    © Sputnik
    الموقف المصري من التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين
    وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين، إن الحركة قدمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل.

    واستبعد مراقبون إجراء صفقة تبادل الأسرى في الفترة المقبلة، بسبب الكثير من العراقيل، وأهمها تضمين أسماء أسرى سجن جلبوع المعاد اعتقالهم ضمن صفقة التبادل من قبل المقاومة.

    صفقة تبادل الأسرى

    وأكد جبارين أن قيادة حماس تتابع موضوع الأسرى على مدار سنوات، ويولي الجناح العسكري للحركة ملف الأسرى اهتماما خاصا، مبينا أن هذا الملف على سلم أولويات الحركة وحاضر في اجتماعاتها، كما أن من أولوياتها الأسرى أصحاب الأحكام العالية.

    وقال جبارين إن إسرائيل حاولت أكثر من مرة ربط ما يجري في غزة والتقدم في عملية الإعمار بملف أسراه في القطاع، مشددا على أن حماس وقيادة المقاومة أفشلت ذلك بعد أن رفضته رفضا قاطعا، وأبلغت كل الوسطاء باستحالة ربط الملفين ببعضهما.

    وأوضح أن إسرائيل غير واضحة في نواياها، فأحيانا تتقدم خطوة أو خطوتين وتتراجع ثلاثا أخرى، ويحاول الوصول لمعلومات حول جنوده في غزة دون الاضطرار لدفع أي ثمن.

    ولفت جبارين إلى أن أسرى وفاء الأحرار سيكونون شرطا لإنجاز أي صفقة قادمة، وسيجبر الاحتلال على الوفاء بالتزاماته فيها قبل البدء بأي صفقة جديدة.

    تعثر متوقع

    اعتبرت حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية أن تقديم حماس خارطة طريق للوسطاء لإسرائيل التى تعد من أكثر تلك الدول انتهاكا للقانون الدولي بسبب طبيعتها العنصرية، تأتي كبادرة حسن نية من قبل حركة حماس لإنهاء هذا الملف.

    وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حتى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، نحو 4650، بينهم 40 أسيرة، ونحو 200 طفل، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا (من دون تهمة أو محاكمة).

    سامح شكري
    © AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
    مصر لإسرائيل: هناك ضرورة لإحياء المسار التفاوضي مع فلسطين
    وتابعت: "أعاد فرار 6 محتجزين فلسطينيين من سجون دولة الاحتلال، والتضامن الشعبي معهم، تسليط الضوء على واقع هؤلاء المعتقلين، والانتهاكات التي يتعرضون لها، ومع أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تلقى إدانة دولية واسعة، إلا أن قضيتهم لا تزال عرضة للغموض القانوني والسياسي".

    وترى المصري أن هذا الأمر يعيق حقهم في نيل حريتهم خصوصا بعد كلمة أبو عبيدة الناطق العسكري لحركة حماس، التى صرح فيها على أن هؤلاء الأسرى سيكونون ضمن صفقة الأحرار ٢.

    وأكدت أن إسرائيل حاولت مرارا ربط ما يجري في قطاع غزة والتقدم في عملية إعادة إعماره بملف الجنود الأسرى في غزة، لكن حماس وقيادة المقاومة الفلسطينية أفشلت ذلك بعد أن رفضته رفضا قاطعا وأبلغت الوسطاء باستحالة ربط الملفين ببعضهما لذلك سيكون التعثر سيد الموقف من قبل إسرائيل.

    عراقيل كثيرة

    بدوره أكد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، أن خارطة الطريق التي تقدمت بها حماس للوسطاء جاءت لإتمام صفقة تبادل الأسرى وخاصة بعد التأكيد على ضرورة تضمن الصفقة الأسرى القدامى والذين أمضوا فترة طويلة في السجون الإسرائيلية دون فيتو إسرائيلي على أي اسم. 

    مسيرة تضامنية مع أسرى للسجون الإسرائيلية في بيت لحم، الضفة الغاربية، فلسطين
    © AP Photo / Majdi Mohammed
    وسط أنباء عن تعرضهم للتعذيب.. ما خيارات فلسطين القانونية لحماية الأسرى في السجون الإسرائيلية؟
    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن بعض التقارير تتحدث أن حماس طالبت بتضمين الصفقة الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع، وقيادات فلسطينية مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وأن تتم الصفقة على مراحل تبدأ بإطلاق سراح الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى مقابل فيديو مدته دقيقة عن الأسرى لدى المقاومة، ثم يتم لاحقا الإفراج عن 1500 أسير على الأقل حسب كشف الأسماء الذي سيتم تسليمه.

    ويرى الرقب أن المعيق في هذه الصفقة تصريحات الحكومة الإسرائيلية أنها لن توافق على إطلاق سراح أي أسير فلسطيني قام بقتل صهيوني، وأعتقد أن هذه التصريحات للاستخدام الإعلامي ليس إلا.

    وقبل أيام، أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في فلسطين، أنها ستضع الإفراج عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع ضمن صفقة تبادل قادمة مع الجانب الإسرائيلي.

    وقال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام"، في مقطع مصور له، نشره عبر حسابه على تطبيق "تلغرام"، إن قرار قيادة "القسام" والمقاومة هو أن أي صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير "الأسرى الستة".

    وفي شهر مايو/ أيار الماضي، عرض رئيس المخابرات المصرية مشروع صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، وربطت إسرائيل تخفيف الحصار عن غزة بإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

    إنفوجرافيك... الموقف المصري من التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين
    © Sputnik
    الموقف المصري من التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    نادي الأسير الفلسطيني: عشرات الأسرى في سجون إسرائيل يتعرضون للتنكيل
    قرار إسرائيلي بشأن الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن "جلبوع"
    الأسرى الفلسطينيون يكشفون تفاصيل جديدة رغم اعتقالهم.. الزبيدي زحف نصف ساعة في النفق
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بركان جبل كمبر فيجا في جزيرة لا بالما الإسبانية بالمحيط الأطلسي، 19 سبتمبر 2021
    مشاهد جهنمية... ثوران "تاريخي" لبركان كمبر فيجا
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    معلومات عن قاذفة بي 2 سبيريت الشبحية الأمريكية
    معلومات عن قاذفة "بي 2 سبيريت" الشبحية الأمريكية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك