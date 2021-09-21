العراق يعلن انتخابه نائبا للرئيس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن العراق حصوله على منصب رفيع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن العراق تم انتخابه كنائب لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتم انتخاب العراق للدورة الـ65 من المؤتمر، والتي تعقد بشكل افتراضي، حسب ما جاء في تصريحاته لموقع السومرية نيوز العراقي.

وقال الصحاف، أمس الاثنين، إن انتخاب العراق في هذا المنصب يأتي في إطار عودة بلاده إلى مكانتها الدولية.

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