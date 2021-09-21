مجلس السيادة في السودان: محاولة الانقلاب تم احتواؤها والوضع تحت السيطرة

أعلن مجلس السيادة في السودان، اليوم الثلاثاء، احتواء محاولة الانقلاب التي قام بها عدد من العسكريين، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة.

وقال المتحدث باسم المجلس السيادي، إنه سيتم بدء التحقيق مع المتورطين، واستجواب المشتبه بهم في محاولة الانقلاب، مشيرا إلى أن الحركة طبيعية الآن في شوارع العاصمة الخرطوم.

وأعلن التلفزيون الرسمي السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد، داعيًا الجماهير إلى التصدي لها.

بدوره، ناشد عضو مجلس السيادة السوداني والناطق االرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، جميع السودانيين، من أجل الدفاع عن البلاد. وقال في تعليق عبر حسابه على "فيسبوك": "هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال". إلا أنه عاد وأضاف في تعليق جديد، وقال إن "الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة".

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت، مساء السبت الماضي، عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن "محاولة انقلابية".

وجاء في بيان القوات المسلحة السودانية، الذي نشرته على "فيسبوك": "تناقلت بعض الوسائط أخبارا مفبركة مفادها أن القوات المسلحة قد رصدت محاولة انقلابية أشارت فيها لضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة".

وتابع البيان: "تؤكد قواتكم المسلحة نفيها القاطع لهذه الأخبار مع حرصها على استكمال التغيير وبلوغ ثورة ديسمبر المجيدة لغاياتها وسيتم التعامل مع ما أثير وفقا للقانون وتنتهز السانحة لتجديد التزامها بحماية الوطن والفترة الانتقالية".

<< يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم مع سبوتنيك.