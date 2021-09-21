مصدر عسكري: الاستخبارات السودانية تابعت مدبري الانقلاب وقبضت عليهم في أول خطوة

قال مصدر عسكري سوداني رفيع لوكالة "سبوتنيك" إن العسكريين الذي دبروا لمحاولة الانقلاب على السلطة تمت مراقبتهم لفترة طويلة قبل القبض عليهم.

الخرطوم -سبوتنيك. وأشار المصدر إلى قيام الاستخبارات العسكرية السودانية بمتابعتهم لفترة طويلة.

وتابع المصدر أن المدبرين للانقلاب قبض عليهم في أول حركة فعلية لتنفيذ انقلابهم.

وحسب المصدر العسكري لم تتخذ أي إجراءات ضد مدبري الانقلاب حتى الآن، لكن "تم الكشف عن نواياهم لتغيير السلطة في السودان".

وأعلن السودان، اليوم الثلاثاء، عن التصدي لمجموعة عسكرية حاولت الانقلاب.

ودعا عضو بمجلس السيادة السوداني، جميع المواطنين إلى التصدي والدفاع عن البلاد، قائلا: "هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال".

أعلن مجلس السيادة في السودان، احتواء محاولة الانقلاب وأن الوضع أصبح تحت السيطرة، وقال المتحدث باسم المجلس السيادي، إنه سيتم بدء التحقيق مع المتورطين، واستجواب المشتبه بهم في محاولة الانقلاب، مشيرا إلى أن الحركة طبيعية الآن في شوارع العاصمة الخرطوم.

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