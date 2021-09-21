الجيش السوداني يصدر بيانا بشأن إحباط "محاولة الانقلاب"

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة للانقلاب على السلطة في البلاد، مؤكدة أن الأوضاع تحت السيطرة.

ونقلت "وكالة الأنباء السودانية- سونا"، عن المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد الطاهر أبو هاجة قوله إن "القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما".

وأضاف: "تم اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم أفشلت السلطات الأمنية والعسكرية فجر اليوم".

إحباط محاوله انقلابيه



اعلنت القوات المسلحه عن إحباط محاوله انقلابيه. وقال الدكتور العميد الطاهر ابو هاجه المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في تصريح (لسونا) ان القوات المسلحه احبطت المحاوله الإنقلابيه وان الأوضاع تحت السيطره تماما.#سونا #السودان pic.twitter.com/goEyhjaGU4 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 21, 2021

وأعلن السودان، اليوم الثلاثاء، عن التصدي لمجموعة عسكرية حاولت الانقلاب. ودعا عضو بمجلس السيادة السوداني، جميع المواطنين إلى التصدي والدفاع عن البلاد، قائلا: "هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال".

كما أعلن مجلس السيادة، احتواء محاولة الانقلاب وأن الوضع أصبح تحت السيطرة، وقال المتحدث باسم المجلس السيادي، إنه سيتم بدء التحقيق مع المتورطين، واستجواب المشتبه بهم في محاولة الانقلاب، مشيرا إلى أن الحركة طبيعية الآن في شوارع العاصمة الخرطوم.

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