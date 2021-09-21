إعلام: أول صورة لمدبر حركة الانقلاب في السودان

أحبط السودان، اليوم الثلاثاء، محاولة انقلابية، أراد صانعوها السيطرة على الحكم في البلاد.

ونشرت قناة العربية أول صورة للواء عبد الباقي بكرواي، المتهم بقيادة حركة الانقلاب التي قضي عليها، بعدما تم ضبط قرابة 40 ضابطا.

وقاد اللواء بكرواي مجموعة من الضباط بسلاح المدرعات في الجيش السوداني، للانقلاب على المجلس السيادي والسيطرة على البلاد.

وحسب قناة "العربية" لا يزال مقر سلاح المدرعات الذي بدأ بكراوي بالسيطرة عليه محاصرا.

وقال مصدر عسكري سوداني رفيع لوكالة "سبوتنيك"، إن العسكريين الذي دبروا لمحاولة الانقلاب على السلطة تمت مراقبتهم لفترة طويلة قبل القبض عليهم.

أعلن مصدر حكومي سوداني أن "السلطات السودانية اعتقلت، اليوم الثلاثاء، 40 ضابطا برتب مختلفة ممن شاركوا في محاولة الانقلاب".

وقال المصدر في تصريحات لقناة "الجزيرة": "اعتقال 40 ضابطا برتب مختلفة شاركوا في المحاولة الانقلابية"، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال ما زالت متواصلة.

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