نعي مؤثر من السيسي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، واصفًا إياه بـ"الأب والمعلم".

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي منشورا على حسابه الرسمي في "فيسبوك" ينعي فيه طنطاوي، جاء فيه "فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن".

وأضاف: "إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر".

وتابع السيسي: "عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان".

وأعلن التلفزيوين المصري، اليوم الثلاثاء، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وقال في خبر عاجل: "رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقا، عن عمر يناهز 85 عاما"

وتدرج طنطاوي في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991، وحصل على رتبة المشير في 1993.

وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011، وظل حتى قيام الرئيس الراحل محمد مرسي بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو/ تموز 2012.

وأُحيل المشير محمد حسين طنطاوي للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس الأسبق محمد مرسي في 12 أغسطس/ آب 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشارا لرئيس الجمهورية.

>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر مع سبوتنيك.