صحيفة تثير استياء الجزائريين بعد حذف مئذنة الجامع الأعظم من صورة

أثار حذف صحيفة جزائرية مئذنة الجامع الأعظم بفي العاصمة الجزائرية من صورة نشرتها على صفحتها الرئيسية استياء كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وحتى بعض المسؤولين.

وانتقدت وزارة الاتصال حذف المئذنة من الصورة باعتباره تصرفاً "غريباً وغير مبرّر" من جانب الصحيفة، قائلة إنّ ما حصل يمثّل "اعتداء صارخاً على القوانين" و"انحرافاً عن قواعد الاحترافية".

من جانبها، اعتبرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أنّ "مثل هذ السلوك يعتبر اعتداء صارخا على هذه القوانين، وتشويها لهذا الصرح الكبير والمعلم الديني، وخرقا لأخلاقيات المهنة وانحرافا عن قواعد الاحترافية"، كما قررت الاحتفاظ بحقها الكامل في المتابعة القضائية، وفق ما جاء في بيان لها.

ونشرت صحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية، الاثنين، صورة موكب جنازة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلال مروره في منطقة المحمدية في العاصمة الجزائر، وقد تم إحداث تغيير في خلفية الصورة لإزالة مئذنة الجامع الأعظم، وهو ما أثار استياءً عارما.

#الجزائر

جريدة #الوطن الناطقة بالفرنسية تحذف صورة المسجد الأعظم، من الصفحة الأولى من العدد الصادر يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021. pic.twitter.com/lWBG4JAo8z — Algeria - News (@Algeria_News_DZ) September 20, 2021

والجامع المعروف محلياً باسم جامع الجزائر هو مشروع للراحل بوتفليقة بلغت كلفته أكثر من مليار دولار واستغرق بناؤه سبعة أعوام.

وأقيمت الصلاة الأولى في الجامع، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بعد عام من تنحّي بوتفليقة عن السلطة إثر احتجاجات ضد محاولته الترشح لولاية رئاسية خامسة. وتوفي الرئيس السابق، الجمعة، عن 84 عاما.