السعوية تعرض لأول مرة مشاهد رحلة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود... فيديو

تعرض هيئة الإذاعة والتلفزيون السعوية، يوم الخميس المقبل، مشاهد تنشر لأول مرة عن رحلة مؤسس المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل سعود.

وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، محمد فهد الحارثي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لأول مرة .. هيئة الإذاعة والتلفزيون تعرض فيلما ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، إلى مصر، وذلك باستخدام أحدث التقنيات ليظهر بألوانه الطبيعية. وسيعرض بمناسبة اليوم الوطني الـ91 على قناة السعودية".

لأول مرة .. هيئة الإذاعة والتلفزيون تعرض فيلماً ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، إلى مصر. وذلك باستخدام أحدث التقنيات ليظهر بألوانه الطبيعية. وسيعرض بمناسبة #اليوم_الوطني_91 على #قناة_السعودية pic.twitter.com/5Nw4mG7x2P — محمد فهد الحارثي (@mfalharthi) September 20, 2021

​وتحتفل السعودية، في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، باليوم الوطني لتوحيد المملكة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1932 ميلادية (1351 هجرية)، وفي ذلك التاريخ أصدر الملك عبد العزيز آل سعود مرسوما ملكيا بتغيير اسم "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها لتصبح المملكة العربية السعودية".

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع السعودية منشورا على "تويتر"، قالت إنه يرصد الجدول الزمني وأماكن إجراء العروض الجوية، التي تقوم بها الطائرات الحربية، التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

وبحسب منشور وزارة الدفاع، فإنه سيتم إجراء العروض الجوية في 8 مدن سعودية يكون أولها في مدينة جدة، يوم الاثنين المقبل 20 سبتمبر، ويشمل ذلك اليوم أيضا إقامة عروض جوية في كل من الطائف والرياض.

وفي يوم الخميس 23 سبتمبر، تقوم الطائرات المقاتلة السعودية بعروض جوية في أبها وتبوك، بينما تقوم بعروض جوية في الباحة يوم الجمعة 24 سبتمبر، وتكون آخر العروض الجوية للمقاتلات الحربية السعودية، يوم السبت المقبل 25 سبتمبر، ويتم إجراؤها في الخبر والجبيل.

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