رئيس الوزراء السوداني يدعو لإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، إن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت صباح اليوم تعد مؤشرا على ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية في السودان.

القاهرة- سبوتنيك. وأضاف حمدوك في بيان أذاعه التلفزيون السوداني: "الانقلاب مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية التي أشرنا إليها في مبادرة رئاسة الوزراء وهو مؤشر على ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية".

وتابع: "ما حدث انقلاب مدبر من جهات داخل وخارج القوات المسلحة وهي محاولات لفلول النظام البائد لإجهاض النظام الديمقراطي".

وأوضح حمدوك أن الانفلات الأمني والأوضاع في شرق البلاد ساعدت على القيام بمحاولة الانقلاب.

وشدّد حمدوك على ضرورة محاسبة المتورطين في الانقلاب بشفافية ووفق القانون، لافتا إلى أن النظام السابق لا يزال يشكل خطرا على عملية الانتقال السلمي للسلطة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية، حمزة بلول، القبض على قادة المحاولة الانقلابية التي تمت في السودان، صباح اليوم.

وقال المتحدث في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي: "تمت السيطرة، فجر اليوم الثلاثاء، على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد".

وأضاف: "تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين ويتم التحري معهم الآن بعد تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الانقلابية".

وتابع قائلا: "الثورة ماضية ومؤسسات المجتمع المدني محروسة وندعو كل قوى الثورة لتوخي اليقظة والتصدي للمحاولات المتكررة لإجهاض الثورة".

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