"أنصار الله" تقترب من السيطرة على حقول نفط جنوبي اليمن

حققت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تقدما ميدانيا في معارك مع الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوبي اليمن.

القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "مقاتلي أنصار الله، سيطروا إثر معارك مع الجيش اليمني استمرت منذ منتصف الليل على مدينة العليا مركز مديرية بيحان شمال غربي شبوة، عقب هجوم واسع من جنوب المديرية الاستراتيجية تمكنوا خلاله من السيطرة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مركز المديرية".

وأضاف أن مسلحي الجماعة أحرزوا تقدماً آخر في مديرية عَين المجاورة لمديرية بَيحان، حيث سيطروا على مركز المديرية بعد تفاهمات مع قبائل المصعبين آل لحول، واقتربوا من مديرية عِسيلان التي تضم حقولاً نفطية.

ومطلع 2015، سيطر مسلحو "أنصار الله" على محافظة شبوة جنوبي اليمن، قبل أن تستعيد قوات الجيش اليمني مركزها مدينة عتق بإسناد من التحالف العربي عقب انطلاق عملياته بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس من العام ذاته.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

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