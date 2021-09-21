الجيش اللبناني يعلن توقيف خلية مؤيدة لتنظيم "داعش" في مدينة طرابلس

وقال الجيش في بيان نشره، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على الإنترنت: "أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عددًا من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم".

أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عدداً من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم.https://t.co/sMkBjXIXjv — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 21, 2021

وأضاف البيان: "كانت الخلية قد بدأت نشاطها في شهر حزيران الفائت، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في منطقة المئتين ـــ طرابلس بتاريخ 22 /8 /2021"، مشيرًا إلى أنه "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".