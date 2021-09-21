البرهان يشكر سلاح المدرعات على إحباط الانقلاب وينفي إثبات صلة الانقلابيين بجهة محددة

وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الشكر لقوات سلاح المدرعات في الخرطوم على حكمتها في التعامل مع محاولة الانقلاب، مؤكدا فشل المحاولة دون أي خسائر.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع إلى سلاح المدرعات، المسؤول بعض قادته عن محاولة الانقلاب.

وقال البرهان إن التنافر السياسي وعدم الوحدة والنزاع يضر بالسودان، مشددا على ضرورة أن يشارك الجميع في الفترة الانتقالية دون تحزب أو إقصاء.

وأضاف: "سنواصل بكل قوة حراسة الفترة الانتقالية في السودان، ولا نخشى من أحد والسودان يجب أن يكون للجميع".

وأكد أن الجيش والدعم السريع يعملان معا وبتنسيق متوائم، مؤكدا عدم إثبات صلة الجماعة الانقلابية الفاشلة في السودان بأي جهة حتى الآن.

وكان الجيش قد ذكر في بيان مقتضب نقله التلفزيون الرسمي أن الأمور باتت تحت السيطرة.

وقال العميد الطاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش: "القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية والأوضاع تحت السيطرة تماما".

وذكر شاهد أن الهدوء ساد شوارع العاصمة الخرطوم، حيث كان الناس يتنقلون كالمعتاد ولم تشهد انتشارا غير عادي لقوات الأمن.

في غضون ذلك، أفاد حمزة بلول المتحدث باسم الحكومة السودانية بأن "فلول" حكومة البشير شاركت في محاولة الانقلاب.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد".