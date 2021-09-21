نقل الطالب العراقي المصاب بحادثة إطلاق النار في بيرم إلى موسكو

أعلن المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية العراقية، محمد عماد، أن الطالب العراقي الذي أصيب في حادثة إطلاق النار في مدينة بيرم تم نقله إلى موسكو للعلاج، مشيرا إلى أن السفارة العراقية على اتصال مستمر به.

وقال عماد لوكالة "سبوتنيك: "السفارة على اتصال بكافة الجهات المختصة بشأن الوضع مع الطالب وكذلك معه، بعد أن تم نقله إلى موسكو".

أجمل سمة يتسم بها العراقي الغيرة والشجاعة . طالب عراقي يدرس الصيدلة في روسيا يحمي فتاة روسية من القتل ويجعل نفسه غطاءاً فوقها ويصاب ثلاث شظايا في ساقه والحمد لله خرج من غرفة العمليات بعد المتابعه من قبل السفير العراقي في روسيا -نحي السفير والطالب وكل العراقيين الابطال pic.twitter.com/RTQBYwY4o2 — نجم القصاب (@JM1vW6ftLY1tlGF) September 20, 2021

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أمس الإثنين، إصابة طالب عراقي إثر الهجوم المسلح الذي وقع في جامعة بيرم الروسية.

وأكد الصحاف لـ"سبوتنيك"، أن الخارجية العراقية تتابع وتنسق مع الجهات المعنية في موسكو العاصمة الروسية، الوضع الصحي للطالب، قائلاً: نتابع باهتمام عبر سفارة العراق في موسكو حالة طالب عراقي تعرّض لإطلاق نار في جامعة بيرم، في حادث وِصف بأنه إرهابي، وننسق مع السلطات المعنية للتأكد من تطورات وضعه الصحي وللوقوف على معلومات دقيقة بشأن الحادث".

وتناقلت وسائل إعلام محلية عراقية، أن الطالب العراقي أصيب بعدة إطلاقات نارية أثناء حمايته إحدى الطالبات.

أخبر طالب جامعي عراقي في بيرم، حيث وقع إطلاق النار، وكالة "سبوتنيك" كيف قام بحماية فتاة من الرصاص.

أوضح عبد الله عبيد، طالب السنة الثالثة، أن القصة حدثت عندما كان لديهم درس في الكيمياء العضوية، فيما تم نشر صور تظهر حالة الطالب.