طائرات دون طيار لتوريد ونقل المستلزمات الطبية بين المنشآت الصحية في الإمارات

ووفقا للدائرة، فإن المشروع يقوم على تطوير نظام وشبكة توصيل متقدمة باستخدام الدرون تضم 40 محطة لدعم القطاع الصحي خلال العام 2022، حيث ستوفر خدمات النقل والتوصيل إلى مختلف المنشآت الصحية من خلال منظومة سريعة للحالات الطارئة تعمل على مدار الساعة وفق سلسلة يمكن تتبعها ورصد تحديثاتها بشكل آني. وكانت SkyGo قد أنهت المرحلة الأولى من الاختبارات وبدأت بالمرحلة الثانية التي من المتوقع أن تتم بالكامل مع نهاية العام الجاري للوقوف على جميع متطلبات الطيران وتقييم المخاطر ووضع الحلول المناسبة.

دائرة الصحة - أبوظبي تطلق مشروعاً لتوصيل ونقل مستلزمات القطاع الصحي باستخدام طائرات بدون طيار، تعزيزاً لمكانة #أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وفي إطار جهود تطوير خدمات الرعاية الصحية. pic.twitter.com/xPvvteJpDD — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 21, 2021

ويهدف المشروع الذي يجمع دائرة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني وشركتي "SkyGo" و"Matternet" المتخصصتين في مجال الطائرات دون طيار، إلى تحقيق نقلة نوعية في سلاسل توريد ونقل المستلزمات الطبية والأدوية والعينات ووحدات الدم وغيرها بين المختبرات والصيدليات وبنوك الدم والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال وسيلة متطورة وأكثر أمانا.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: "في ظل القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، نتطلع إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لتكون أبوظبي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبنى هذه المنظومة الرائدة وتوظف أهم التقنيات الحديثة في تعزيز القطاع الصحي وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث يتماشى هذا المشروع مع استراتيجياتنا القائمة على تطوير منظومة صحية تستشرف المستقبل وتلبي احتياجاته، إلى جانب تعزيز كفاءة القطاع ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات وتوافرها في الإمارة".

وأضاف: "مستندة إلى بنيتها التحتية المتطورة، كانت أبوظبي ولا تزال حاضنة للابتكار وسباقة في تسخير كل ما هو واعد لتحقيق صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع. ونتطلع قدما إلى تنفيذ هذا المشروع، وإضافته إلى باقة المبادرات والمشروعات الرائدة والمبتكرة التي تطلقها وتدعمها أبوظبي".

وأشارت الدائرة إلى أن المشروع يأتي ضمن الاستعدادات الهادفة إلى إرساء مكانة أبوظبي الرائدة على خارطة الابتكار العالمية وتطوير والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في الإمارة، من خلال استخدام وتوظيف أحدث الابتكارات والتكنولوجيات المتقدمة لبناء منظومة صحية رائدة على مستوى العالم.