البرلمان الليبي: الحكومة مستمرة في عملها فقط فيما يتعلق بحاجات المواطن

صرح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة مستمرة في أعمالها كحكومة تسيير أعمال فقط فيما يتعلق بخدمات المواطن واحتياجاته.

وقال بليحق ببيان عبر حسابه على "فيسبوك"، إن الحكومة مستمرة في عملها فيما يتعلق بحاجات المواطن.

وأضاف أنه لا صحة لما يُشاع من إيقاف منحة الزواج للشباب أو منحة أرباب الأسر أو أي شيء يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته.

وأشار إلى أن قرار سحب الثقة من الحكومة متعلق بوقف الاتفاقيات طويلة الأمد أو أي إجراءات من شأنها الخروج عن مهام الحكومة التي تم الاتفاق عليها حتى قبل اختيارها وهي توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين، توفير احتياجات المواطن اليومية، التجهيز للانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021.

وتابع أن رئيس البرلمان عقيلة صالح كان قد أكد على ذلك في جلسة منح الثقة وهو ما لم تلتزم به الحكومة.

وأوضح أن هذه الحكومة "مؤقتة" وهذه الأهداف التي أنشئت من أجلها، وليس كما عملت به خلال الأشهر الماضية من توقيع اتفاقيات طويلة الأمد أو أعمال تنمية وغيرها من المصروفات التي قاربت الـ 50 مليار في ظل ترد للخدمات عن ذي قبل، كالكهرباء والصحة وغيرها.

وأكد بليحق أن الحكومة مستمرة في أعمالها حكومة تسيير أعمال ولا علاقة للقرار بخدمات المواطن وأي قرارات تخدمه.

وكان مجلس النواب الليبي، قد سحب، في وقت سابق اليوم، الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم.

وبموجب سحب الثقة تصبح حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "حكومة تصريف أعمال" حتى يتم اختيار رئيس حكومة جديد.

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