الدبيبة بعد قرار البرلمان الليبي: سوف نستكمل ما بدأناه حرصا على إنقاذ الوطن

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إنه سيكمل ما بدأه حرصا على إنقاذ البلاد، وفق تعبيره.

القاهرة - سبوتنيك . جاء تصريح الدبيبة بعد ساعات من إعلان البرلمان الليبي التصويت على سحب الثقة من حكومته، وذلك عبر خطوة تعقد مساعي إجراء الانتخابات الليبية المقرر نهاية العام الجاري، بحسب الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال الدبيبة خلال فعالية رياضية في مدينة الزاوية، اليوم، أنه يسعى بكل ما أوتي من قوة لخدمة ليبيا، حرصا منه على إنقاذ الوطن، وبأنه عازم على مواصلة ما بدأه هو وحكومته، وبأنه وحكومة الوحدة الوطنية الليبية "معكم فيما تختارون".

وتابع عبد الحميد الدبيبة، مخاطبا الليبيين:

"إذا كنتم تختارون الحياة والأمل والسلام، فنحن على خطاكم مستمرون، ولكن من يريد الحرب والدمار والفرقة فنحن أبرياء من دم شعبنا"، مؤكدا، "لا زلنا نقول لا للحرب ولا للانقسام ونعم للانتخابات".

وكان مجلس النواب الليبي، قد سحب، في وقت سابق اليوم، الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم.

وبموجب سحب الثقة تصبح حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "حكومة تصريف أعمال" حتى يتم اختيار رئيس حكومة جديد.

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