مستشار محافظ شبوة جنوبي اليمن ينفي لـ"سبوتنيك" تسليم المحافظة لأنصار الله

نفى مستشار محافظ شبوة الواقعة جنوبي اليمن، محسن الحاج، تسليم المحافظة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بعد الأنباء التي تحدثت عن توجه الحوثيين إلى عاصمة المحافظة.

موسكو - سبوتنيك . وقال الحاج لوكالة "سبوتنيك": "حصلت معارك تقدمت فيها أنصار الله في مديريات بيحان، وما زال الجيش يتموضع على التخوم الشرقية لبيحان".

وحول التفاهمات لتسليم المحافظة للحوثيين قال المستشار: "لا صحة لهذه الإشاعات".

وأضاف الحاج "ما زالت المواجهات على بعد 150 كم من عتق عاصمة المحافظة".

وكان الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، قد أعلن اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله" بمعارك في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في الأطراف الغربية لمحافظة شبوة.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار اليمن عبر سبوتنيك.