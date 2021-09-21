مصر تدين محاولة الانقلاب في السودان وتؤكد دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد

دانت مصر، اليوم الثلاثاء، محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، مؤكدة دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أكدت من خلاله دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان، وجهودها الدؤوبة والمستمرة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوداني، في تلك المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.

وشددت مصر، حكومة وشعبا، على حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية البلد الشقيق، السودان، ورفض القاهرة لأي محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية، وذلك ضمن جهود وحدة المصير والروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي وادي النيل.

وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت اليوم، السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش، فيما أكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 40 ضابطا لمشاركتهم في الانقلاب، وأن الأوضاع تحت السيطرة.

وأعلن أيضا الجيش السوداني أن "القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية والأوضاع تحت السيطرة تماما".

وفي السياق، صرح رئيس القسم القنصلي بالبعثة الدبلوماسية الروسية بالخرطوم غيورغي أمبارتسوميان، لوكالة "سبوتنيك"، بأن السفارة الروسية في السودان اتخذت إجراءات أمنية إضافية بعد أنباء عن إحباط محاولة انقلاب في البلاد، مؤكدا أن الوضع في منطقة البعثة الدبلوماسية هادئ.

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