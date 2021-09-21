تسجيل
22:19 GMT21 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، عسقلان، فلسطين 15 مايو 2021

    بعد سحب أمريكا أنظمتها الصاروخية.. ما حقيقة الصفقة العسكرية بين السعودية وإسرائيل وما تداعياتها؟

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048990928_0:0:3132:1762_1200x675_80_0_0_21c8430bbace0e32a6deacd81c8a7c1f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109211050218387-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%9F/

    في الوقت الذي أزالت فيه أمريكا أنظمتها الصاروخية التي تعتمد عليها المملكة منذ فترة، أفاد موقع أمريكي بأن هناك تواصلا سعوديا مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع صاروخية.

    وأكد موقع "بريكينغ ديفينس" الأمريكي المختص بالشؤون العسكرية نقلا عن مصادر بأن "السعودية تواصلت مع تل أبيب بشأن إمكانية شراء أنظمة دفاع صاروخي إسرائيلية الصنع".

    المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
    © REUTERS / Ahmed Yosri
    السعودية تعليقا على سحب قوات وأسلحة أمريكية: نستطيع الدفاع عن أنفسنا

    وأشار "بريكينغ ديفينس" إلى، أن ذلك يأتي في وقت تمت فيه إزالة الأنظمة الصاروخية الأمريكية التي تعتمد عليها المملكة منذ فترة طويلة.

    بدائل إسرائيلية

    وأوضح ذات الموقع أنه "بالرغم من أن انسحاب أصول الدفاع الجوي من المنطقة كان متوقعا لعدة أشهر، إلا أنه لم يتضح بالضبط متى ستتجه هذه الأصول الأمريكية إلى مكان آخر، وفقا لروسيا اليوم.

    ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية قولها، إن "السعودية تدرس الآن بجدية بدائلها، ومن بينها: الصين وروسيا وإسرائيل، في خطوة كانت تبدو مستحيلة قبل بضع سنوات".

    وعلى وجه التحديد، يدرس السعوديون استقدام إما القبة الحديدية، التي تنتجها شركة "رافائيل"، أو "Barak ER"، التي تنتجها "IAI"، والتي تم تصميمها لاعتراض صواريخ كروز.

    وقالت مصادر دفاعية إسرائيلية للموقع إن "مثل هذه الصفقة ستكون واقعية طالما أن الدولتين تحصلان على موافقة واشنطن، وأضاف أحد المصادر، أن "الاهتمام السعودي بالأنظمة الإسرائيلية وصل إلى مرحلة عملية للغاية"، لافتة إلى أن "السعوديين أجروا محادثات منخفضة المستوى مع إسرائيل لعدة سنوات حول مثل هذه الأنظمة، لكن المحادثات بدأت تستهلك المزيد من الطاقة بمجرد أن أصبح واضحا أن واشنطن ستزيل أصولها الدفاعية الجوية من المملكة".

    من جانبه، كشف الجنرال المتقاعد، جيورا إيلاند، المدير السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي والرئيس السابق لإدارة التخطيط في جيش الدفاع الإسرائيلي، للموقع أنه يتوقع "ألا تعترض واشنطن على بيع هذه الأنظمة الإسرائيلية إلى دول الخليج الصديقة".

    تحالفات خليجية

    أكد الدكتور فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن المملكة لم تعلن رسميا عن صفقة عسكرية مع إسرائيل، وتقارير إعلامية فقط من تحدثت عن الصفقة.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لا يوجد أي نوع من التقارب السعودي الإسرائيلي في الوقت الراهن، والمملكة العربية السعودية لا تزال متمسكة بموقفها تجاه القضية الفلسطينية، عبر مبادرة الملك عبد الله الراحل الذي أكد على ضرورة اعتبار القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وإعادة جميع اللاجئين الفلسطينيين والانسحاب من جميع الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل.

    وتابع،

    "هناك تعليق بالنسبة لإسرائيل وعلاقاتها بدول مجلس التعاون الخليجي خاصة الدول التي عملت نوعا من التطبيع، سيكون بالطبع هناك تعاون عسكري بين هذه الدول وهي الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في إطار تطوير بعض الأنظمة العسكرية، لاسيما أن هذه الدول تنتهج نهج العقيدة الغربية التي قامت عليها الدول الخليجية في ظل التعاون مع أمريكا".

    ولكن بالنسبة للسعودية – والكلام لا يزال على لسان العنزي- بدون شك هي من ضمن الدول التي أصبحت لها استراتيجية الاعتماد على نفسها بشأن موضوع التسليح أو بشأن عمل علاقات مع روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين في موضوع تطوير الأسلحة أو نقل تقنية التسليح وتوطينها في المملكة.

    منظومة دفاع جوي ثاد
    © flickr.com / Mark Holloway
    صحيفة تكشف السبب الحقيقي لسحب واشنطن بطاريات دفاع جوي من السعودية

    واستطرد: "وجود خطير يهدد المنطقة والمتمثل في إيران التي تمتلك صواريخ باليستية، يفرض تحالفات في المنطقة بين دول الخليج والجانب الإسرائيلي، سواء لتبادل المعلومات العسكرية، أو التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وطالما هذا التهديد مستمرا، سيكون هناك إمكانية للتعاون بين إسرائيل ودول الخليج.

    وأكد أن المنطقة على صفيح ساخن، وهذا يجعل هناك متغيرات سريعة وغير متوقعة، والمملكة في هذه المنطقة تعتبر مركز الثقل الرئيسي لدول الخليج والدول العربية والإسلامية، وهي قائدة بوجود بعض الدول بجانبها مثل مصر والإمارات والأردن والبحرين، ما يجعلها تمتلك من القوة العسكرية اللازمة لمواجهة هذا التهديد.

    مؤشر خطير

    اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن ما حدث من إبرام صفقة عسكرية بين إسرائيل والسعودية تحول خطير جدا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ومزارع شبعا.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا الأمر يعتبر إعلانا عمليا بأن المملكة العربية السعودية لها علاقات وثيقة جدا مع إسرائيل، ومنذ زمن بعيد، والعالم العربي في نوم عميق، ويترك إسرائيل تعمل ما تشاء في المنطقة.

    وأكد أن الصفقة السعودية تأتي في ظل تطور العلاقات مع إسرائيل وبعض الدول الخليجية والمغرب والسودان، وهو أمر مؤسف ولا يصب في صالح القضية الفلسطينية، حيث يأتي في ظل استمرار الغطرسة الإسرائيلية واستمرار عملياتها الاستيطانية في القدس والأراضي الفلسطينية.

    وتابع: "هذا مؤشر خطير وله دلالات وعواقب وخيمة، وننتظر أن نرى في المستقبل تأثيره على العالم العربي وعلى الجامعة العربية التي تحاول تجميع كلمة العرب، في ظل اللقاء السوري المصري الأردني اللبناني الأخير، بخصوص مد خط الغاز المصري للأراضي الأردنية والسورية واللبنانية.

    وذكرت العديد من وسائل الإعلام في يونيو/حزيران أن البنتاغون قرر سحب وسائط الدفاع الجوي من الشرق الأوسط، بما في ذلك بطاريات صواريخ "باتريوت".

    يمكنكم متابعة أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    صفقة عسكرية سعودية إسرائيلية بموافقة واشنطن
    إشادة إسرائيلية بـ"مصورة" سعودية
    وزير الخارجية السعودي: لن نطبع مع إسرائيل وعلاقتنا مع قطر جيدة جدا
    وزير إسرائيلي: هناك اتصالات مباشرة وتفاهمات مع الأشقاء في السعودية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دمى أنجيلا ميركل الخشبية المصنوعة بواسطة النار، مدينة زايفين،ألمانيا 20 أغسطس 2021
    "ميني أنغيلا ميركل" في كل منازل ألمانيا
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    محمد حسين طنطاوي... وزير الدفاع الذي قاد مصر في أصعب الظروف
    محمد حسين طنطاوي... وزير الدفاع الذي قاد مصر في "أصعب الظروف"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك