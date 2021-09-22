اليمن.. القوات المشتركة: إسقاط طائرة هجومية لـ "أنصار الله" جنوب الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، مساء الثلاثاء، إحباط هجوم جوي لجماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة محور اتفاق السويد، الذي توصل إليه الجانبان برعاية الأمم المتحدة أواخر 2018.

وذكر موقع المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "الدفاعات أسقطت طائرة مسيرة هجومية تابعة للحوثيين تحمل قنابل عيار (40 ملم)، أثناء محاولتها التحليق فوق مواقع عسكرية غرب مدينة حَيْس (جنوب شرقي الحديدة)".

وأشار إلى "أن جبهة حيس شهدت تصعيدا خطيرا من قبل الحوثيين خلال الأيام القليلة الماضية".

من جهة ثانية، اتهمت "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، القوات اليمنية المشتركة بـ "تنفيذ 226 خرقا خلال 24 ساعة بينها 56 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و145 بأعيرة نارية مختلفة".

وقالت إن "الخروقات تضمنت 13 غارة بطيران تجسسي على مناطق حيس والفازة (جنوب الحديدة) والصَليف (شمال الحديدة)، وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء حَيْس والفازة والجبلية والجاح".

ويوم السبت الماضي، أوقعت معارك بين القوات المشتركة وجماعة الحوثيين في مديريتي التحيتا وحيس 16 قتيلا و23 مصابا من الطرفين، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، خلال جولة مفاوضات السلام التي استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018م، إلى اتفاق بشأن الحديدة.

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