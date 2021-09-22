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    رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

    ليبيا... عقيلة صالح يتهم الدبيبة بتحريض المواطنين في طرابلس

    © AFP 2021 / CHRISTINA ASSI
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    اتهم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية، بعدم تنفيذ الاستحقاقات التي أوكلت إليها، مؤكدا أن ردودها على المساءلة لم تكن مقنعة لأعضاء مجلس النواب.

    رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة
    © Sputnik . NADER EL SHAREEF
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    واعتبر صالح، في تصريحات مع قناة "ليبيا الحدث"، أن "ما قام به الدبيبة في ميدان الشهداء تحريض للمواطنين ولغط ولكن الليبيين يعون ذلك جيدا"، مشددا على ضرورة عمل الحكومة على تنفيذ استحقاقاتها.

    وعن الادعاءات بوجود تلاعب في التصويت على سحب الثقة، قال صالح: "لم نحسب طلبات سحب الثقة التي وصلتنا من 11 نائبا تغيبوا عن جلسة اليوم، ولكن الحكومة منذ بدايتها وهي حكومة تسيير أعمال ولكنها لم تنفذ الاستحقاقات التي أوكلت إليها وحادت عن مهامها المتمثلة في توحيد المؤسسات ومحاربة كورونا وتقديم الخدمات للمواطنين، ونفذت عقود طويلة الأجل مع دول خارجية بما يقارب 84 مليار في فترة وجيزة خلال 6 أشهر".

    واتهم صالح الحكومة بالتقصير وتبديد الأموال، مضيفا أنه وفق بيانات المصرف المركزي، فإن مصروفات الحكومة 51 مليارا ولكنها وقعت عقودا مع دول خارجية تقدر بـ 84 مليارا.

    وختم بالقول: "لا يوجد حجة للحكومة حتى لا تقوم بواجباتها تجاه الشعب الليبي وعلى حكومة الدبيبة تنفيذ كل القرارات التي اتخدتها بالداخل بما يخدم الشعب الليبي"، مشيرا إلى أنها ستبقى تقوم بتسيير الأعمال وتوفير كل متطلبات المواطنين.

    وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، حث مؤيديه على التظاهر يوم الجمعة المقبل للتعبير عن رفض قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومته.

    ووصل الدبيبة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إلى ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، قادما من مدينة الزاوية التي حضر بها اختتام بطولة خماسية لمنتخبات الجامعات الليبية في كرة القدم. وقال مخاطبًا مؤيديه الذين التفوا حوله: "أنا كنت في مدينة الزاوية نتفرج على مبارة كرة قدم، وجماعة البرلمان في طبرق.. خلوهم على حالهم غادي"، على حد تعبيره.

    وصوت البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، على سحب الثقة من حكومة الدبيبة بتأييد 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في مدينة طبرق، وفق ما أفاد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.

    ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

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