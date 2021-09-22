وزير الطاقة الإماراتي: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030

أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، سهيل المزروعي، أن بلاده تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030 وما بعده، وذلك في إطار استراتيجيتها المتكاملة لقطاع الغاز.

وحسب موقع "البيان" الإماراتي، جاء ذلك في تصريحاته للصحفيين، أمس الثلاثاء، على هامش فعاليات مؤتمر "غازتك 2021" المقام في دبي خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال المزروعي إن الإمارات من الدول المصدرة للغاز المسال، حيث تخصص جزءًا كبيرًا من غازها للتصدير، كما تعتبر أيضا مستوردة للغاز لتلبية الاحتياجات المتزايدة لطفرة النمو الاقتصادي.

وأفاد بأن الإمارات تشهد تدفق كميات غاز جديدة مكتشفة، موضحًا أن هدف الوزارة تحقيق حجم إنتاج من الغاز لسد الاحتياجات المتنامية، حيث لا يتم النظر إلى تلبية إمدادات الطاقة الكهربائية فقط.

وأضاف أن تشغيل محطات الطاقة النووية سيقلل الحاجة إلى الغاز مع مساهمته في سد احتياجات الطاقة وإنتاج طاقة كهربائية صديقة للبيئة.

ولفت إلى أن ذلك يصب في أمن الطاقة في الإمارات واستدامة إمدادات الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأشار إلى أن سعر الغاز سيمر بفترات صعود وهبوط حتى يحدد السوق السعر المناسب.

وأوضح أن حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة في الإمارات حتى عام 2050 تقارب نحو 600 مليار درهم (أي نحو 160 مليار دولار).

يذكر أن معرض ومؤتمر "غازتك" يعد الأكبر في العالم لقطاع الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة.