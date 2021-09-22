حمدوك يشكر بايدن ويطالبه بالدعم المستمر للسودان

أعرب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن شكره العميق للرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب ما ذكره في كلمته أمام الجمعية للأمم المتحدة عن الشعب السوداني، وطالبه بالدعم المستمر للسودان.

وقال حمدوك في بيان عبر حسابه على "فيسوك": "أُعبّر عن شكري العميق للرئيس الأمريكي جو بايدن لاحتفائه الكبير خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بنضالات شعبنا".

وأضاف أن الشعب السوداني يناضل من أجل تحقيق شعارات ثورته المجيدة بالحرية والسلام والعدالة، وقدموا في سبيل ذلك كل شيء.

وتابع قائلا: "نتطلع للدعم المستمر من حكومة الولايات المتحدة لشعبنا الساعي حثيثا نحو الديمقراطية وسيادة حُكم القانون".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت قرارا في أواخر العام الماضي برفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من وضعه على قائمتها السوداء، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل تغيرا أساسيا في العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر.

كما أعلنت الحكومة الأمريكية التزامها بتوفير مساعدات نقدية تفوق المليار دولار كبداية، والتي ستفتح الباب أمام أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية.

وتسمح إزالة اسم السودان من القائمة بالبدء في عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة، عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقرا والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السوداني، إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون.

كما تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي، وترسل إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنى التحتية والقطاع الزراعي والصناعي والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد، وفقا للإعلان الأمريكي.

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