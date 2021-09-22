حميدتي يكشف سبب محاولات الانقلابات العديدة خلال الفترة الانتقالية في السودان

كشف نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الأبعاء، سبب محاولات الانقلابات العديدة خلال الفترة الانتقالية في السودان.

وقال دقلو، في كلمة له، غداة إفشال المحاولة الانقلابية، إن "انشغال السياسيين بالصراع على المناصب كان سببا في محاولات الانقلابات العديدة خلال الفترة الانتقالية"، مشيرا إلى أن السودان تعرض لمحاولات انقلاب عسكرية عدة خلال الفترة الماضية وكانت آخرها أمس ولكن تم إفشالها دون خسائر.

وأضاف أن "تجاهل مطالب المواطنين أيضا من قبل السياسيين تسبب في محاولات الانقلاب"، مؤكدا أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لا تطمع في أي مكاسب شخصية أو سلطة.

وشدد على ضرورة توحيد الجهود وتجنب الإقصاء للخروج من الأزمة، قائلا: "نعيش مرحلة حرجة من تاريخ السودان والشعب صبر وتحمل".

وأكد محمد حمدان دقلو، دعمه لمبادرة رئيس الوزراء لتخفيف الاحتقان السياسي، مشيرا إلى انشغال السياسيين بالصراع على المناصب.

وكانت الحكومة السودانية، قد أمس الثلاثاء، السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش، فيما أكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 40 ضابطا لمشاركتهم في الانقلاب، وأن الأوضاع تحت السيطرة.

وأعلن أيضا الجيش السوداني أن "القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية والأوضاع تحت السيطرة تماما".

وفي السياق، صرح رئيس القسم القنصلي بالبعثة الدبلوماسية الروسية في الخرطوم، غيورغي أمبارتسوميان، لوكالة "سبوتنيك"، بأن السفارة الروسية في السودان اتخذت إجراءات أمنية إضافية بعد أنباء عن إحباط محاولة انقلاب في البلاد، مؤكدا أن الوضع في منطقة البعثة الدبلوماسية هادئ.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك.