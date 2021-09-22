البرهان: لا يمكن لجهة واحدة أن تقود السودان خلال الفترة الانتقالية

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن لجهة واحدة أن تتولى إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، وأنه يجب أن يتشارك السياسيون والعسكريون لإنجاح الفترة الانتقالية حتى الوصول لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال البرهان، في كلمة خلال حفل تخريج دفعة من القوات الخاصة في القوات المسلحة السودانية: "لا يمكن تمضي البلاد إلى الأمام بواسطة جهة واحدة لابد كلنا نتوحد سياسيين وعسكريين".

وأضاف: "أقول للسياسيين في السودان أن محاولة الانقلاب على السلطة يوم أمس أفشلها العسكريون وليست جهة أخرى".

وتابع البرهان: "هناك جهات معينة كل همها الكراسي والمناصب والسياسيون لا يتكلمون عن المواطنين وآلامهم ويجب حل مشاكل المواطنين لأن الثورات الشعبية تبدأ بعدم تقدير مطالبهم".

وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن "السياسيين والأحزاب في البلاد منشغلة بالمناصب الوزارية ولا يتم الحديث عن الانتخابات"، منوها بأنه "نحن كعسكريين أكثر إصرارا أن تنتهي الفترة الانتقالية يليها انتخابات حرة ونزيهه".

وشدد على أن هدف المجلس العسكري هو تحقيق أحلام الشعب السوداني بمشاركة جميع القوى الوطنية.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت، أمس، السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش، فيما أكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 22 ضابطا لمشاركتهم في الانقلاب.

وأعلن أيضا الجيش السوداني أن "القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وان الأوضاع تحت السيطرة تماما".

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