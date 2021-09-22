وزير لبناني: الوضع صعب جدا وبدأنا الضغط باتجاه تحريك عجلة المشاريع

قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور حجار، إن أولويات الحكومة الجديدة هي خلق الأمان الاجتماعي والاقتصادي والصحي والغذائي.

وأضاف حجار في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لا يمكن اختصار البيان الوزاري للحكومة بكلمتين، ولكن الجو العام في الحكومة هو جو البدء بمعالجة المشاكل التي تواجهنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والصحي".

وأوضح حجار أن الوضع في لبنان صعب جدًا، لافتًا إلى أن دعم المجتمع الدولي والعربي مرتبط بالممارسة، وأضاف: "نحن لدينا النية أن نمارس بشكل شفاف أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي والعربي وأن نركز على عملنا لنستطيع أن نصل بأسرع وقت لحلول سواء كانت اقتصادية أو مالية أو اجتماعية".

وعلى صعيد البطاقة التمويلية، قال حجار: "إذا قلنا إن البطاقة التمويلية ستعطي الحل، لا أتصور أن مقاربة واحدة تعطي الحل، الحكومة مجتمعة مع كل مشاريعها ومقارباتها هي التي ستعطي الحل، وإذا تحدثنا على المستوى الاجتماعي، في لبنان عدة برامج أيضًا، الحكومة والوزارة وأنا كوزير ملتزمين بتطبيقها لنساعد شعبنا على تخطي الأزمة التي نعيشها".

وأضاف: "يمكن القول إن البطاقة التمويلية لوحدها ليست الحل، هي مشروع متكامل لعمل كل الوزارات، والأكيد أن وزارة الشؤون الاجتماعية لديها مشاريع مختلفة عبر السنوات بدأت فيها الحكومة والوزارة وهذه البرامج سنتابعها، ونحن بدأنا بالضغط باتجاه تحريك عجلة المشاريع".