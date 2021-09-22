وزارة التعليم المصرية تحسم الجدل بشأن تأجيل بدء العام الدراسي الجديد

حسمت وزارة التربية والتعليم المصرية الجدل الدائر، في الأيام القليلة الماضية، بشأن تأجيل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والمقرر له أن يبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وحسب بيان الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أكدت وزارة التعليم أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 في المدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا.

وأضافت أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقا، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

ووفقا للبيان، يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير/شباط 2022.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير/كانون الثاني 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو/أيار 2022.

في حين تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، على أن تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو/حزيران 2022.

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