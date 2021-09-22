الشرطة السعودية تضبط فتاتين وشابين بسبب فيديو مثير لهم في المدينة المنورة

أعلنت الشرطة السعودية كشف هوية من ظهروا في مقطع مصور انتشر بشكل واسع في المملكة لفتاة تطلق الرصاص في منطقة سكنية بالمدينة المنورة.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة حسين القحطاني، أمس الثلاثاء، القبض على ثلاثة مواطنين بينهم فتاة، وكذلك القبض على فتاة مقيمة في المملكة وتحمل الجنسية اليمنية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال القحطاني أنه "وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر فتاة في أحد الأحياء السكنية تطلق النار من سلاح من نوع مسدس، بينما يقوم آخر بتوثيق المشهد، أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما وضبطهما".

شرطة #المدينة_المنورة: القبض على شابين وفتاتين إثر تداول مقطع فيديو لإطلاق النار في أحد الأحياء السكنية. #تم_القبض pic.twitter.com/cgJjldvyYb — بندر العويمري (@bandar__W) September 21, 2021

​وأكد القحطاني أنه "بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فتاة تطلق النار في أحد الأحياء السكنية بالمدينة المنورة، تحركت السلطات فوراً لكشف ملابسات الحكاية".

وأشار القحطاني إلى أن المتهمين الذين ظهروا في المقطع المتداول هما مواطن ومواطنة في العقدين الثاني والثالث من العمر، لافتا إلى أنه تم القبض على مواطن ومقيمة من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهما على السلاح المستخدم ومواد مخدرة.

وأكد على أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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