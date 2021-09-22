الكاظمي يعلن نجاح المحاكاة الثالثة للعملية الانتخابية

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، نجاح المحاكاة الثالثة للعملية الانتخابية، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الكاظمي، قوله بأن الجهاز الحكومي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات.

واطّلع الكاظمي على سير تنفيذ عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة للعملية الانتخابية، التي جرت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وتم خلال عملية المحاكاة، تقديم عرض تفصيلي وشرح شامل لجميع فقرات تنفيذ العملية الانتخابية التي ستجري في العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن "الهدف من هذه المحاكاة هو الخروج بانتخابات نزيهة، تعكس تطلع العراقيين إلى مستقبل أفضل، وأن تعبر نتائجها بشكل حقيقي عن إرادة الشعب"، مشيدا "بعملية المحاكاة التي ظهرت بمستوى ناجح ومطمئن".

ووصف الكاظمي نجاح عملية المحاكاة بأنه "سيكون رسالة مهمة للمواطنين والسياسيين"، مؤكدا على حرص الحكومة على تلافي أي نسبة خطأ مهما كانت صغيرة"، وأضاف أن "الجهاز الحكومي أتم توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات، سواء من الجانب الأمني أو تقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الأمور التي طلبتها مفوضية الانتخابات".

في السياق ذاته، توجه رئيس مفوضية الانتخابات، بالشكر للكاظمي، عمّا بذلته الأجهزة الحكومية من جهود مضنية وتسهيلات، لإنجاح الانتخابات وإجرائها في موعدها وتهيئة سبل نجاحها.

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