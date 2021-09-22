الخطوط السعودية توفر أكثر من 3 آلاف رحلة في أسبوع بمناسبة اليوم الوطني

أعلنت الخطوط السعودية أنها سوف توفر 3 آلاف رحلة في أسبوع بمناسبة احتفالات المملكة باليوم الوطني الذي يصادف غدا الخميس.

وقالت الخطوط الجوية في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنها قررت إضافة 237 رحلة للقطاعين الداخلي والدولي، بمناسبة اليوم الوطني.

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية أن هذه الرحلات، بالفعل، "بدأت خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري لتضاف إلى الرحلات المجدولة، التي تبلغ حوالي (2,8) ألف رحلة، إلى جانب استعراض جويٍ يجوب ثلاث مدن في المملكة".

وأشار بيان الخطوط السعودية إلى أن الرحلات المجدولة والإضافية تتيح سعة مقعدية يومية تزيد عن (87,6) ألف مقعد، في الوقت الذي تبلغ فيه إجمالي السعة المقعدية خلال كامل الأسبوع إلى أكثر من (613) ألف مقعد.

وأكدت على أن هذه الزيادة تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية لخدمة حركة السفر إلى المدن التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المسافرين للمشاركة في اليوم الوطني للملكة.

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