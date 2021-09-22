حفتر يكلف رئيس أركانه بقيادة الجيش الوطني الليبي مؤقتا

كلف القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، رئيس الأركان، عبد الرزاق الناظوري، ليحل محله مؤقتا لفترة تنتهي عند الانتخابات العامة، والمقررة نهاية السنة حسب الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

بنغازي - سبوتنيك. وبحسب وثيقة قرار من القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة حفتر، واطلعت عليها "سبوتنيك"، تم تكليف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري بمهام القائد العام...لفترة ثلاثة أشهر تبدأ من 23/9/2021 وتنتهي 24/12/2021".

وكانت البعثة الأممية قد دعت مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة في ليبيا، إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات البرلمانية المقررة، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فضلا عن الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

وكان مجلس النواب الليبي قد سحب، في وقت سابق اليوم، الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم.

وبموجب سحب الثقة تصبح حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "حكومة تصريف أعمال" حتى يتم اختيار رئيس حكومة جديد.

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