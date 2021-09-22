ملك الأردن: نعمل للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني أن بلاده تعمل للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وأضاف عبد الله الثاني في كلمة، خلال أعماال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أنا أومن بأنه من الممكن بل من الضروري أن تجمع القدس الشريف بين المسلمين والمسيحيين واليهود ويمكن للمدينة المقدسة وبجهد دولي أن تكون رمزا للوحدة وليس للفرقة".

وبشأن الوضع في لبنان، أكد العاهل الأرني أن لبنان يواجه وضعا إنسانيا واقتصاديا حرجا، مشيرا إلى أن الوضع يلقي بظلاله على الملايين، قائلا: "أصدقائي وفي منطقتنا يواجه لبنان وضعا إنسانيا واقتصاديا حرجا، إن الظروف المعيشية الصعبة تلقي بظلالها على الملايين فنجد أسر بلا قوت يومهم وبيوت بلا كهرباء أو مياه وشركات غير قادرة على العمل، في هذا الوقت العصيب يحتاج الشعب اللبناني لدعمنا الكامل لتمكينه من النهوض من هذه الأزمة ويتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ نشارك فيها جميعا".

وأكد عبد الله الثاني أنه "على العالم ألا ينسى ملايين اللاجئين في الدول المستضيفة مثل لبنان. والأردنيون يعرفون جيدا الأثر الكبير للجوء. فعلى مدى الأجيال، قدم الأردن الكثير من التضحيات لمساعدة ملايين اللاجئين الفارين من الاضطهاد والخطر".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.