السعودية تعلن تمديد صلاحية تأشيرات السياحة... ماذا عن آلية التطبيق؟

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة، وذلك ضمن جهود المملكة للتخفيف من نتائج الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعاطي مع أزمة كورونا.

نشرت وزارة الخارجية السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلالها تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة ومركز المعلومات الوطني.

وزارة الخارجية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة pic.twitter.com/CHun9P1vDR — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 22, 2021

وشمل القرار التأشيرات التي لم يتم الاستفادة منها، نتيجة لتعليق قدوم السياح إلى المملكة، مشيرة إلى أن التمديد تم، بشكل آلي للتأشيرات السياحية الصادرة من جميع الدول قبل تاريخ 24 مارس/ آذار 2021.

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