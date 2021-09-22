الملك سلمان: السعودية تدعم الجهود الرامية لحل أزمة سد النهضة سلميا

قال ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده تدعم الجهود الرامية لحل أزمة سد النهضة سلميا وبشكل ملزم بما يحفظ حقوق مصر والسودان.