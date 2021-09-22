أمير مكة يرقص العرضة احتفالا باليوم الوطني الـ91 للسعودية... فيديو

شارك أمير منطقة مكة السعودية، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، في احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة مكة تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، لمقطع فيديو يوثق مشاركة الأمير خالد الفيصل في الاحتفال، في رقصة العرضة السعودية.

وظهر الأمير خالد الفيصل في الفيديو وهو يشارك بالرقص على نشيد جماعي "تحت بيرق سيدي.. سمعا وطاعة"، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة، وهو اليوم المقرر الاحتفال به، غدا الخميس.

وأنهت الهيئة العامة السعودية للترفيه بالتعاون مع أمانات المناطق في أنحاء المملكة، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر/ أيلول من كل عام، حيث سيشهد العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة تحت شعار "هي لنا دار".

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