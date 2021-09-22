إعلام: إسرائيل وأمريكا تناقشان خطة بديلة أمام إيران... عبر محادثات سرية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، ناقشا خطة بديلة أمام إيران.

أفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل أجرت محادثات سرية مع الإدارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، ناقشت خلالها خطة بديلة في حال عدم استئناف إيران محادثات فيينا، الخاصة بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

ישראל וארה"ב קיימו שיחות חשאיות על תכנית חלופית מול איראן | @BarakRavid https://t.co/2k2e8mq4uy — וואלה! (@WallaNews) September 22, 2021

ونقل الموقع عن لسان مسؤولين إسرائيليين أن تلك المحادثات السرية كانت الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي يعقدها المنتدى الاستراتيجي بين الجانبين، الأمريكي الإسرائيلي، حول إيران، وهو المنتدى الثنائي المشترك الذي جاء على خلفية قرار اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال لقائهما في البيت الأبيض، الشهر الماضي.

وأجريت المباحثات السرية عبر خاصية الفيديوكونفرانس، حيث ترأس المحادثات من الجانب الأمريكي، مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، ومن الجانب الإسرائيلي نظيره إيال هولتا، ومعهما مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين.

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