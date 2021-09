الملك سلمان يكشف عن مباحثات أولية بين الرياض وطهران

وكان الملك سلمان يتحدث خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وقال الملك السعودي إن إيران "دولة جارة"، مضيفا "نأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).