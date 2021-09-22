الأرصاد المصرية تتوقع انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة الخميس والجمعة وأمطارا بهذه المحافظات

توقعت هيئة الأرصاد المصرية، أن تشهد البلاد انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مع توقعات بسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات مختلفة من البلاد بينها القاهرة.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك إن غدا الخميس سوف يشهد انخفاض تدريجي في درجة الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية، متوقعة أن تشهد السواحل الشمالية من البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة مساء الخميس.

ومع الساعات الأولى من يوم بعد غد الجمعة، يتوقع انخفاض كبير في درجة الحرارة بمعدل 6 درجات.

والجمعة يتوقع أيضا أن تتعرض محافظات الدلتا والقاهرة لهطول أمطار خفيفة، بحسب هيئة الأرصاد المصرية.

وتأتي التقلبات الجوية في إطار فصل الخريف الذي بدأ اليوم 22 سبتمبر/أيلول ويستمر حتى 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل.