وزير الخارجية السوري: يجب على تركيا أن تنهي احتلالها الفوري لأراضينا

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن دمشق تعتبر وجود تركيا في سوريا عملا من أعمال الاحتلال، وتريد أن ترى أنقرة تسحب قواتها على الفور.

وقال مقداد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأربعاء "السبب الرئيسي لهذا [التصعيد في منطقة إدلب] هو الاحتلال التركي والدعم الذي تقدمه تركيا للجماعات الإرهابية هناك".

وأضاف، "على تركيا الانسحاب فورا وعلى المجتمع الدولي دعم الجهود السورية لتحرير الأراضي المحتلة في شمال البلاد".

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