غريفيث يدعو المانحين إلى تقديم تمويل إضافي لتجنب تخفيض المساعدات لليمن

دعت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، الدول المانحة في اليمن إلى تقديم المزيد من المساعدات، حتى لا تضطر إلى تخفيض المساعدات الإنسانية في البلد الذي يعاني من أزمة مجاعة طاحنة.

جاء ذلك خلال حديث لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال غريفيث، إنهم يقدمون الطعام والمياه النظيفة وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 10 ملايين شخص.

وأشار إلى العمل بعيد عن الانتهاء، إذ لا يزال عدد من القطاعات يواجه فجوات تمويلية مقلقة.

وشدد على أنه سيتعين تخفيض هذه الأشكال وغيرها من الدعم الضروري المنقذ للحياة، بما في ذلك المساعدة الغذائية، في الأسابيع والأشهر القادمة، لأنهم لديهم أقل من خمس الأموال التي يحتاجونها هذا العام.

ودعا غريفيث إلى "الاستمرار في التمويل بسخاء للعملية الإنسانية. مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في اليمن. واتخاذ تدابير جديدة لتعزيز اقتصاد البلاد ودخل الناس.

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