طائرة شحن تنقل زوارا إيرانيين إلى العراق... فيديو

انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يوثق تكتل عدد كبير من الزوار الإيرانيين داخل إحدى طائرات الشحن متجهة إلى العراق، تزامنا مع ذكرى إحياء أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء.

وأعلن العراق، في وقت سابق، السماح بدخول 40 ألف زائر أجنبي ضمنهم 30 ألفا من إيران، لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين، التي تصادف 28 سبتمبر/ أيلول الجاري.

واشترطت الحكومة العراقية "أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب (خال من كورونا)، أجري خلال 72 ساعة قبل دخوله العراق".

وأقيمت مراسم العام الماضي وسط إجراءات احترازية اتخذت إثر ظروف جائحة كورونا، إذ سمحت السلطات بدخول 1.500 زائر فقط من كل بلد للمشاركة في تلك المناسبة، فيما بلغ عدد المشاركين إجمالا من داخل العراق وخارجه 14.5 مليون شخص.

ويتوجه ملايين العراقيين من الشيعة سيرا على الأقدام صوب محافظة كربلاء، لإحياء مناسبة "أربعينية الإمام الحسين"، التي توافق هذا العام الـ28 من سبتمبر الجاري.