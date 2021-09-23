التحالف العربي يعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" باتجاه جازان السعودية

أعلن التلفزيون السعودي أن التحالف العربي الذي تقوده المملكة اعترض صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية.

وقال التحالف في بيانه إنه يتخذ "إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

مشددا على أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للمليشيا".

يتبع...