السلطات السودانية صادرت جميع أصول حركة حماس على أراضيها

أعلنت السلطات ​السودان​ية، صباح اليوم الخميس، مصادرة جميع أصول حركة ​حماس​ الفلسطينية على أراضي السودان.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن السلطات السودانية، أنها تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضيها.

وأضافت الوكالة أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا مهما لنشاطها.

وتضمنت أصول حماس في السودان وفق المصادر، فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراض وصرافات.

وأكدت "رويترز" أن السودان أوقف كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها.