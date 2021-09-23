وزيرة الصحة المصرية: أعلنا بدء الموجة الرابعة لجائحة كورونا والوضع تحت السيطرة

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، مشددة في الوقت ذاته على أن الوضع الوبائي تحت السيطرة بالرغم مما تشهده الموجة من تصاعد في الأعداد.

وأوضحت وزير الصحة المصرية، خلال مؤتمر مشترك مع السفير الألماني في القاهرة بشأن التعاون في مواجهة كورونا، صباح اليوم الخميس، بأن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الأدوية واللقاحات.

وأشارت إلى أن مصر ستتمكن من إعطاء 80 مليون جرعة لقاح كورونا، بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب موقع "الشروق".

وفي إطار التعاون بين مصر وألمانيا، أعلنت الوزيرة تسلّم 2.3 مليون جرعة لقاح كورونا "أسترازينكا" كهدية من ألمانيا، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وكشفت أنها ستقوم بزيارة هذا الشهر إلى ألمانيا للاتفاق مع شركة "مرسيديس" على شراء 1000 سيارة إسعاف و1000 عيادة متنقلة لخدمة مشروع "حياة كريمة".

ومن جانبه، قال السفير الألماني في القاهرة، فرانك هارتمان، إن التعاون المصري الألماني لتوفير اللقاح يعد تعزيزا لمواجهة الجائحة، مُرحّبا بالتعاون الشامل بإجمالي 2.3 مليون جرعة وصل منها، أمس، 1.5 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

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