"كارثة محتملة" و"قنبلة موقوتة"... مهرجان "جرش" يثير الجدل بين الأردنيين

وقالت وسائل إعلام أردنية إن "إعلان إقامة المهرجان قابله الأردنيون بين مؤيد للاحتفالات وجلسات الطرب والغناء، وآخر يراه كارثة صحية محتملة وقنبلة وبائية موقوتة، وآخر يجزم أن إقامته حرام".
وسادت حالة من الصمت، في أول حفل بالمهرجان، بين مؤيدي إقامته، واستهجان وغضب رافضيه، نظرا لاكتظاظ الجماهير الغفيرة التي حضرت، وتعالت الأصوات بشدة محذرة من استمراره، فيما طالبت جهات بمنع إقامة المهرجانات لمخالفتها الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد.
افتتاح مبهر لمهرجان جرش يجسد الهوية الاردنية . ابداع #وتستمر_المسيرة #أردننا_جنة pic.twitter.com/oj7cpk0eMz— AbdalRazzaqArabiyat (@AbedArabiyat) September 22, 2021
وانتقد عدد كبير من الأردنيين الانتقائية في تطبيق البروتوكول الصحي الحكومي الذي يفرض التباعد في المساجد والقاعات العامة والمدارس ويغيب عن الحفلات والمهرجانات التي تشهد حضورا رسميا في افتتاحها، خاصة أن الحفلة الأولى من المهرجان شهدت حضورا تجاوز الطاقة الاستيعابية المحددة مسبقا بـ"النصف" على المدرج الجنوبي.
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