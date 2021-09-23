الحريري يهنئ الملك السعودي باليوم الوطني

تقدم رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان والشعب السعودي، بأخلص التهاني باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

ونشر الحريري على صفحته الرسمية على "تويتر"، قائلا: "بهذه المناسبة استذكر وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان ومساعدته، وكذلك احتضانها للعرب وحمل لواء الدفاع عن قضاياهم، واتمنى للمملكة دوام التقدم والازدهار والمزيد من الاستقرار".

اتقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان والشعب السعودي ، باخلص التهاني باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ١/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) September 23, 2021

وتحتفل السعودية، بحلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ91، لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، ويقام اليوم الوطني السعودي هذا العام، تحت شعار "هي لنا دار"، حيث يأتي الشعار تأكيدًا على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر المملكة.

بهذه المناسبة استذكر وقوف المملكة الدائم الى جانب لبنان ومساعدته، وكذلك احتضانها للعرب وحمل لواء الدفاع عن قضاياهم.

اتمنى للمملكة دوام التقدم والازدهار والمزيد من الاستقرار. — Saad Hariri (@saadhariri) September 23, 2021

وشارك أمير منطقة مكة السعودية، الأمير خالد الفيصل، في احتفالات اليوم الوطني. ونشر الحساب الرسمي لإمارة مكة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مع مقطع فيديو يوثق مشاركة الأمير خالد الفيصل في الاحتفال، في رقصة العرضة السعودية.