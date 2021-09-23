لماذا سميت السعودية بهذا الاسم؟... فيديو

أجرت قناة "الإخبارية" لقاء مع الأمير تركي، أوضح من خلاله، أنه في عام 1932، وبعد توحيد الأراضي السعودية، التي كانت تسمى مملكة الحجاز ونجد، اجتمع بعض أهالي مدينة الطائف ومنهم أعضاء في مجلس الشورى ورفعوا برقية إلى الملك عبدالعزيز آل سعود.
فيديو | لماذا سميت المملكة العربية السعودية بهذا الاسم؟#اليوم_الوطني_السعودي#هي_لنا_دار pic.twitter.com/OEYEtYDGCr— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 23, 2021
وأكد الأمير تركي أن أهالي الطائف ذكروا في البرقية أن بلادهم تتمتع بخصائص تفرقها وتختلف بها عن بقية الدول المجاورة، وقدموا اقتراحا يقضي بأن يكون اسم المنطقة "المملكة العربية السعودية"، بدلا من مملكة نجد والحجاز، فتجاوب معهم الملك عبدالعزيز.
وأشار الأمير تركي الفيصل إلى أنه بعد موافقة الملك عبدالعزيز وانتشار خبر تغيير اسم البلاد إلى السعودية، انتشر الخبر، وتوالت البرقيات من مختلف مناطق المملكة، مؤيدة لهذا الاقتراح، وهو ما دفع بالملك عبدالعزيز إلى إصدار أمره بإطلاق تسمية المملكة العربية السعودية.
ففي 19 سبتمبر/ أيلول عام 1932 صدر أمر ملكي ممهور بتوقيع الملك عبد العزبز آل سعود للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم "المملكة العربية السعودية" اعتباراً من الخميس 23 سبتمبر 1932.
تحتفل السعودية، بحلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ91، لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، ويقام اليوم الوطني السعودي هذا العام، تحت شعار "هي لنا دار"، حيث يأتي الشعار تأكيدًا على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر المملكة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)