الكاظمي يوجه بتقديم المساعدة لوصول ذوي الطالب العراقي المصاب إلى موسكو

وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتقديم التسهيلات لوصول ذوي الطالب العراقي المصاب في حادث إطلاق النار في جامعة بيرم الروسية، إلى العاصمة موسكو.

ونشر السفير العراقي لدى روسيا، عبد الرحمن حامد الحسيني، على صفحته في موقع "تويتر" تغريدة، قال فيها: "الحمد لله سمحت الحالة الصحية للطالب الشهم عبد الله ميثم عبيد بزيارته هذا اليوم بعد الحادث الذي تعرض له حيث أجريت له عمليتين جراحيتين".

وأضاف الحسيني: "أتقدم بالشكر إلى السيد رئيس الوزراء الذي أمر بتقديم كافة التسهيلات لوصول عائلته إلى موسكو وإلى الحكومة الروسية التي قدمت العناية الكبيرة له".

الحمد لله سمحت الحالة الصحية الى الطالب الشهم عبدالله ميثم عبيد بزيارته هذا اليوم بعد الحادث الذي تعرض له حيث اجريت له عمليتين جراحيتين. اتقدم بالشكر الى السيد رئيس الوزراء الذي أمر بتقديم كافة التسهيلات لوصول عائلته الى موسكو والى الحكومة الروسية التي قدمت العناية الكبيرة له. pic.twitter.com/kEFb82F0xf — د. عبدالرحمن حامد الحسيني (@ahmhy2010) September 23, 2021

أعلن المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية العراقية، محمد عماد، أن الطالب العراقي الذي أصيب في حادثة إطلاق النار في مدينة بيرم تم نقله إلى موسكو للعلاج، مشيرا إلى أن السفارة العراقية على اتصال مستمر به.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام روسية أن من بين المصابين في الهجوم الذي نفذه مسلح، يوم الاثنين الماضي، في جامعة بيرم الروسية في منطقة الأورال، طالب عراقي، أصيب أثناء محاولته حماية فتاة من الرصاص.

وأسفر الهجوم الذي نفذه شاب، في جامعة بيرم، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 24 آخرين.