التحالف العربي يعلن صد هجوم شنته "أنصار الله" بطائرات مسيرة لاستهداف السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية،باتجاه المملكة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف في بيان نقله التلفزيون الرسمي السعودي، إن الهجمات تعد "تصعيدا حوثيا متعمدا لاستهداف أمن المملكة".

وأضاف التحالف في بيانه: "نتابع النشاط الحوثي العدائي وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف العربي أعلن، في وقت سابق من اليوم، اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه مدينة جازان السعودية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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